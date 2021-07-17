В Воронеже очередь за ПЦР-тестами занимают с пяти утра

Скрин-шот Фото: СОЦСЕТИ

По соцсетям разошлись снимки скопления воронежцев в очереди на ПЦР-тесты. Столпотворение заметили у одного из медцентров на Московском проспекте в пятницу, 16 июля. По словам очевидцев, занимали место с пяти утра. Стоять пришлось в живой очереди несколько часов.

Ажиотаж спровоцировало желание воронежцев отправиться в отпуск на юга. В Краснодарском крае заселиться в гостиницу можно только имея на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, сейчас в Воронеже очереди возникают и из желающих сделать прививку от ковида.