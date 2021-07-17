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Здоровье17 июля 2021 11:10

В Воронеже очередь за ПЦР-тестами занимают с пяти утра

Столпотворение заметили возле одного из медцентров
Ярослав ИВАНОВ
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Скрин-шот

Скрин-шот

Фото: СОЦСЕТИ

По соцсетям разошлись снимки скопления воронежцев в очереди на ПЦР-тесты. Столпотворение заметили у одного из медцентров на Московском проспекте в пятницу, 16 июля. По словам очевидцев, занимали место с пяти утра. Стоять пришлось в живой очереди несколько часов.

Ажиотаж спровоцировало желание воронежцев отправиться в отпуск на юга. В Краснодарском крае заселиться в гостиницу можно только имея на руках отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, сейчас в Воронеже очереди возникают и из желающих сделать прививку от ковида.