В Воронеже две наркосбытчицы разложили по тайникам 1,5 кг героина

фото 36.мвд.рф

Крупную партию героина обнаружили воронежские силовики в тайниках-закладках в лесном массиве. Оказалось, их оборудовали две женщины. 40-летняя жительница столичного региона попалась возле тайника, откуда забрала около 150 граммов наркотика для дальнейшей расфасовки. Затем задержали ее соучастницу - 36-летнюю даму из Воронежа.

Схема работы подельниц была такова. Женщины через интернет получали сведения об адресах оптовых закладок, забирали наркотики, фасовали на более мелкие партии и оборудовали тайники с ними в лесном массиве, а координаты сообщая покупателям.

- Общая масса изъятых запрещенных веществ составила около 1,5 килограммов, что составляет примерно 6000 разовых доз. В ходе следствия фигурантки полностью признали свою вину, указали места тайников и их географические координаты, присланные неустановленными соучастниками. Дело направили в Левобережный райсуд, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.