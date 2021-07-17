В Воронежской области под колесами иномарки погиб пешеход

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области за 16 июля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 109 ДТП, в них шесть человек получили травмы и трое погибли.

Ночью 16 июля жертвой аварии стал пешеход. Около 23.00 на 601-м километре автодороги М4-«Дон» автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 35-летнего водителя, следовавшего в направлении Ростова-на-Дону, сбил мужчину, который шел по правой полосе дороги без светоотражающих элементов. Он скончался на месте аварии до приезда «Скорой». Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП и выясняют личность погибшего.