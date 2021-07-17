Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2021 8:47

В Воронеже ночью тушили крышу высотки

Пожар случился в Северном районе
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
стоп-кадр видео

стоп-кадр видео

Фото: СОЦСЕТИ

Поздним вечером 16 июля пожарные выезжали тушить крышу многоэтажки в Северном районе. Эффектные кадры пламени на высотке обошли воронежские соцсети. Пожар случился на улице 60-й Армии.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21.02. Произошло загорание битума на крыше на площади 5 м.кв. Через 25 минут огонь ликвидировали силами одного отделения пожарной части. В связи с незначительным задымлением в подъезде жильцы самостоятельно вышли на улицу, никто не пострадал. Причину загорания устанавливают эксперты, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

стоп-кадр видео

стоп-кадр видео

Фото: СОЦСЕТИ