В Воронеже ночью тушили крышу высотки

стоп-кадр видео Фото: СОЦСЕТИ

Поздним вечером 16 июля пожарные выезжали тушить крышу многоэтажки в Северном районе. Эффектные кадры пламени на высотке обошли воронежские соцсети. Пожар случился на улице 60-й Армии.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21.02. Произошло загорание битума на крыше на площади 5 м.кв. Через 25 минут огонь ликвидировали силами одного отделения пожарной части. В связи с незначительным задымлением в подъезде жильцы самостоятельно вышли на улицу, никто не пострадал. Причину загорания устанавливают эксперты, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.