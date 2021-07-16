Житель Архангельска нашел отца среди павших защитников Воронежа

Юрий Шолопин два года по крупицам собирал информацию о месте захоронения своего родителя Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В мемориальном комплексе Чижовский плацдарм, в Братской могиле № 1, захоронены более 15 тысяч защитников Воронежа, погибших в годы Великой Отечественной войны. Но известны фамилии только 5169 из них. Еще 732 фамилии записаны в Книге вечной памяти мемориала.

В пресс-службе мэрии 16 июля рассказали историю Юрия Шолопин, который приехал из Архангельска, узнав, что его отец, красноармеец 159-й стрелковой дивизии Михаил Васильевич Шолопин воевал в числе защитников Воронежа и геройски погиб 16 сентября 1942 года.

Юрий Шолопин два года по крупицам собирал информацию о месте захоронения своего родителя. Он видел отца один раз, когда тот находился в архангельском госпитале после ранения.

- Для меня большая честь находиться сегодня здесь, на Чижовском плацдарме – Братской могиле № 1 и в Зале Памяти, отдавая дань памяти героям войны и моему любимому отцу, - отметил Юрий Михайлович.

Помогли Юрию Шолопину в его поисках председатель Воронежского областного Совета ветеранов Станислав Ходаковский и председатель Совета ветеранов Ленинского района Евгений Правдухин. А администратор Мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» Александр Кондауров провел для гостя экскурсию и рассказал всю историю боев за Чижовку.