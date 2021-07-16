Воронежец в кафе до смерти избил незнакомца за отказ угостить его алкоголем

Мужчина признал свою вину Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вечером 19 апреля пьяный 36-летний воронежец отдыхал в кафе на улице Генерала Лизюкова. Трудно сказать, что произошло в голове мужчины, но в какой-то момент он стал требовать от совершенно незнакомого ему человека, чтобы тот угостили его спиртным.

Посетитель отказал. Завязалась словесная перепелка. В итоге 36-летний воронежец избил 59-летнего мужчину. Он наносил удары кулаками и ногами по голове и шее, рукам и ногам. От повреждений горожанин скончался в том же кафе. А налетчик ушел.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате внутричерепной травмы. Полицейские вскоре задержали 36-летнего мужчину. Его отправили под стражу. Воронежцу грозит не малый срок (ч.4 ст. 111 УК РФ).

- Обвиняемый, ранее судимый за применение насилия в отношении полицейского, дал признательные показания. Вина мужчины подтверждается также показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району г. Воронежа регионального управления СК России Сергей Барбашов.