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Происшествия16 июля 2021 15:35

На два месяца отправили под стражу мужчин, избивших до смерти таксиста под Воронежем

Сейчас они ждут суда
Олег ИВАНОВ
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12 июля на улице Ватутина поселка Латная Семилукского района местные жители обнаружили автомобиль с трупом водителя

12 июля на улице Ватутина поселка Латная Семилукского района местные жители обнаружили автомобиль с трупом водителя

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Двое 51-летних жителей Семилукского района, избивших до смерти таксиста, останутся под стражей до 12 сентября 2021 года. Их обвиняют в «умышленном причинении тяжкого время здоровью, что привело к смерти» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

12 июля на улице Ватутина поселка Латная Семилукского района местные жители обнаружили автомобиль с характерным для такси брендированием. Внутри машины было тело 40-летнего водителя.

Позже выяснилось, что вечером 11 июля таксист привез пассажирку, но та оказалась недовольна поездкой по какой-то причине и пожаловалась на водителя мужу. Тот был пьян. К тому же с ним был его товарищ-ровесник. Вместе они избили таксиста и ушли. Причиной смерти водителя, согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, стала внутричерепная травма. Позже селян задержали.

- Расследование уголовного дела продолжается, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.