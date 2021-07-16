Защита обвиняемых в убийстве и расчленении профессора ВГУ попросила о закрытых слушаниях

Подсудимые Харламов и Быковский прятали лица под капюшоном и за папкой Фото: Ирина КАЗАНИНА

В пятницу, 16 июля, в Воронежском облсуде прошло очередное заседание по уголовному делу об убийстве и расчленении профессора-химика из ВГУ Вячеслава Кузнецова. Напомним, трагедия произошла в начале марта 2020 года. По подозрению в расправе над ученым задержали его бывшего аспиранта Дмитрия Быковского и его приятеля айтишника Александра Харламова.

На сегодняшнем заседании заслушали потерпевшую сторону и свидетелей. Перед началом слушаний защита обвиняемых внесла ходатайство о переводе процесса в закрытую форму, мотивируя это тем, что в ходе судебного разбирательства могут вскрыться детали и обстоятельства интимного характера, касающиеся участников.

Государственный обвинитель выступил с протестом, отметив, что убийство совершено из корыстных побуждений, и до настоящего момента сведений об интимном характере не было.

В итоге судья отклонил ходатайство защиты за отсутствием оснований и как преждевременное, однако в дальнейшем, в случае необходимости отдельные эпизоды процесса могут быть закрыты.