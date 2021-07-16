Воронежское образование делает ставку на талантливых школьников

Темой обсуждений стала национальная система всестороннего развития детей и молодежи. По словам начальника отдела дополнительного образования Владимира Фролова, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области готов поддерживать инновационные проекты, способствующие развитию системы образования на территории региона. Эта работа выстраивается при условии комплексного подхода: осуществляя непосредственное взаимодействие всех заинтересованных структур и ведомств, создаётся среда для развития воронежских школьников, каждому из них даётся возможность проявить и развивать свои способности и потребности в атмосфере свободы и творчества. При этом педагог является неотъемлемой частью данного процесса. А в целом это представляем собой систему выявления талантов для развития не только нашего региона, но и страны в целом.

При этом высшее образование стало отдельной темой для обсуждения. Сейчас активно развиваются онлайн-программы: когда у молодых людей есть возможность, будучи студентами одного вуза, в рамках индивидуального плана слушать лекции еще и в другом университете.

«Создаются инструменты, в том числе с участием ОНФ, которые позволяют готовить, или закреплять, или приглашать в регионы сильные кадры для того, чтобы сетевая форма реализации программ позволила сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиться в том числе практической реализации разработок. И, конечно же, новые профили, которые появляются у региональных вузов, таким образом получают новые кадры, сильные», — отметила директор «Сириуса» Елена Шмелева.

О том, как это происходит в Воронежской области, рассказал начальник управления науки, инноваций и информационной политики ВГУ Дмитрий Жукалин:

– ВГУ уделяет особое внимание инновационным разработкам каждый год. Мы ежегодно участвуем в Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», занимаем ключевые позиции. В 2021 году представители Воронежского госуниверситета с проектом «Способ формирования оптического спектра» получили бронзовую медаль. Кроме того, на химическом факультете продолжается работа над разработкой способа защиты металлов от коррозии, что является очень актуальным для промышленности, а также целого ряда предприятий Воронежской области. На физическом факультете идёт плотная работа по созданию биосовместимых имплантов для зубов. Исследования проводят совместно с ВГМУ имени Бурденко.

Также важно отметить инновационный проект-преакселератор «Лига Инноваций». ВГУ уделяет внимание и подрастающему поколению. Школьники, приходя с прообразом идеи в университет, завершают свой проект в течение года. Такие проекты можно показывать индустриальным партнёрам .Они отмечают талантливых ребят собственными призами, что безусловно мотивирует и дальше заниматься наукой и инновациями. Проект «Лига Инноваций» идёт четвёртый год, многие ребята, которые участвовали в нём в самом начале, сейчас стали студентами и кураторами для тех, кто только входит в «Лигу».

Кроме того, Дмитрий Жукалин рассказал о распределении бюджетных мест в крупнейшем вузе региона.

Так, абитуриенты могут рассчитывать на 2533 бюджетных места в Воронежском госуниверситете.

На факультет прикладной математики, информатики и механики» выделено 284 места – бакалавриат и специалитет, на 141 бюджетное место могут рассчитывать будущие магистры. Факультет компьютерных наук получил 280 бюджетных мест по направлениям бакалавриата и специалитета, 69 человек смогут бесплатно обучиться в магистратуре. Также в топ-3 по количеству бюджетных мест вошел физический факультет – 251 мест в бакалавриате и 76 – в магистратуре.

Тем не менее, по мнению Дмитрия Жукалина, такое количество бюджетных мест не стоит считать «историческим максимумом».