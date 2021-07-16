Предприятие из Воронежской области задолжало зарплату 33 работникам

Предприятие «Стальконструкция» задолжало 33 работникам более 480 тысяч рублей. Это зарплата сотрудников за май 2021 года. В дело пришлось смешаться Россошанской межрайонной прокуратуре.

- Прокуратура внесла представление руководителю предприятия с требованием об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. Задолженность по заработной плате полностью погашена, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Впрочем, это далеко не самый большой долг... Ранее мы писали, что трудинспекция Воронежской провела выездную проверку строительной компании ООО СК «ВСБ» по жалобе сотрудников. Рабочие сообщили, что с декабря прошлого года по апрель 2021 года работодатель задолжал им по заплате 12,8 млн рублей.