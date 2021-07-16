Новый антирекорд: в Воронежской области к 16 июля еще 462 человека заразились COVID-19

16 июля общее число жителей Воронежской области, столкнувшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 96 896. Только за последние сутки заболевание подтвердили у 462 человек. Об этом 16 июля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших выросло до 91 320. За день медики выписали 359 человек.

Число умерших также не стоит на месте - 4 098. К сожалению, еще 19 воронежцев не смогли справиться с последствиями коронавируса за последние сутки.

Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков 15 июля отметил, что если на прошлой неделе количество выписанных пациентов с коронавирусом превысило число госпитализированых, на этой неделе ситуация поменялась.