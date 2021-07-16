В Воронежской области во время погони пьяный водитель сбил полицейского

33-летнему жителю Бобровского района предстоит ответить за «применение насилия в отношении представителя власти» (ч.1 ст. 318 УК РФ). 30 мая 2021 года около 23:00 в городе Бобров инспекторы попытались остановить автомобиль этого мужчины. Они заметили, как машина виляет из стороны в сторону по улицам Калинина и 22 Января.

Однако водитель попытался скрыться. Через некоторое время вблизи поселка Неждановка Бобровского района машину удалось блокировать служебным автомобилем. Однако 33-летний мужчина и не думал сдаваться. Увидев идущего в его направлении сотрудника полиции, он резко включил «задний ход», в результате чего сбил 35-летнего полицейского. Тот получил повреждения.

После этого пьяный «гонщик», задев во время маневра служебный транспорт, уехал. Позднее его автомобиль нашли брошенным в поле. Вскоре установили и личность владельца.

- На следствии обвиняемый признал вину и дал показания. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.