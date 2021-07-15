Воронежская жилинспекция потребовала от коммунальщиков привести в порядок дом на улице Карпинского

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Государственная жилищная инспекция Воронежской области провела выездную проверку по обращению жителя дома № 2 по ул. Карпинского. Гражданин жаловался на бездействие УК РЭП-101.

На месте инспектор выявил отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен и потолка лестничных клеток подъезда дома, течь канализационного трубопровода, отсутствие дезинфекции подвального помещения, а также неисправность системы водоотвода: загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб.

По итогам проверки инспектор выдал управленцам предписание об устранении нарушений. Повторная проверка пройдет в августе.

- Если управляющая организация не выполнит предписание в установленные сроки, ей будет выдано повторное предписание, в отношении должностного лица будет составлении протокол об административном правонарушении. Данная статья влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 100 тысяч рублей или их дисквалификацию на срок до трех лет, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.