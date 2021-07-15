За сутки 18 воронежцев лишились денег, поверив мошенникам

Мошенники начали работать группами, чтобы сбить с толку потенциальных жертв. Так 39-летней жительнице Воронежа неизвестный, представившийся сотрудником банка, сообщил, что кто-то пытался снять деньги с ее счета, и теперь служба безопасности собирает данные для передачи в полицию. После этого незнакомец пообещал, что клиентке перезвонит его коллега, который уточнит какие-то сведения. Сообщник, действительно, позвонил и попросил «пройти регламент по сохранению лицевого счета». В результате этих действий потерпевшая лишилась 679 тысяч рублей.

Поисками подозреваемых теперь занимаются правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 18 случаев дистанционного обмана. В общей сложности жители перечислили мошенникам около двух миллионов рублей.