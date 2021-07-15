Житель Воронежской области угнал ВАЗ для транспортировки металлолома

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Ночью с улицы Пирогова в Воронеже неизвестный угнал припаркованный ВАЗ-2105, принадлежащий 21-летнему воронежцу. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей.

о заявлению владельца машины полицейские начали поиски похитителя. Очевидец помог выйти на подозреваемого. Он сообщил, что запомнил, в каком направлении поехал ВАЗ.

- Следуя по указанному направлению, оперативники заметили схожее по приметам транспортное средство на территории одного из пунктов приема металла в Советском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Рядом с угнанной машиной оказался и предполагаемый преступник. Полицейские задержали его и доставили в отдел. Там 26-летний житель Лискинского района, ранее судимый за кражи, признался в угоне. Проходя мимо машины, он заметил, что дверь не закрыта, и решил воспользоваться транспортом для доставки в пункт приема собранного металлолома.

Полицейские изъяли и вернули «Жигули» законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Лискинцу грозит до пяти лет колонии.