«Квадра» модернизирует системы теплоснабжения Воронежа по концессии

ПАО «Квадра» исполняет инвестиционный проект по модернизации системы теплоснабжения в Воронеже. Благодаря работам городской бюджет сэкономит около 500 миллионов рублей ежегодно.

За двухлетний период компания (кроме замены 48 км тепловых сетей и работ на муниципальных котельных и теплопунктах) уже проложила около четырех километров дополнительных линий циркуляции для граждан, проживающих в 84 домах. Благодаря этому жители не будут сливать воду в ожидании горячей. Работы обошлись в 11 млн рублей.

Указывается, что в этом году линии будут восстановлены еще в 11 домах. Жители некоторых из них уже свыше десяти лет вынуждены на несколько минут включать краны, чтобы полилась горячая вода. Согласно актуальным санитарным правилам и нормам, ее температура не должна быть менее 60°. Но в реальности добиться такого показателя бывает трудно: вода в тупиковой линии быстро охлаждается, поэтому ее требуется постоянно подогревать.

С этой целью специалисты и проводят линии рециркуляции горячей воды - дополнительные трубы не дают остыть нагретой воде через ее непрерывную циркуляцию.

Работы по восстановлению линий рециркуляции регламентируются концессионным соглашением на 15 лет, заключенным в 2019 году. По словам руководителей «Квадры», они постараются завершить программу как можно скорее, чтобы люди перестали испытывать трудности с водоснабжением и переплачивать.

В соответствии с задачами концессионного соглашения, специалисты увеличат надежность 141 котельной МКП «Воронежтеплосеть», 80 центральных тепловых пунктов, а также 588 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

В предстоящие годы сотрудники “Квадры” намерены сократить удельные расходы на выработку тепловой энергии на теплоисточниках и уменьшить потери тепловой энергии в теплосетях на 1,5%. Относительно целей на текущий год воронежский филиал «Квадры» пустит 710 млн рублей на цели замены 31,2 км изношенных теплосетей в столице Черноземья. Из них более 280 млн предприятие вложит в перекладку 18 км трубопроводов.

С началом летней ремонтной кампании специалисты будут работать на участках сети, срок службы которых превысил нормативный. Для перекладки применяются трубы со специальной пенополимерминеральной изоляцией, замедляющей коррозию труб и минимизирующей потери тепла.

Отмечается, что “Квадра” вложит 3 млрд 650 млн рублей до 2033 года по концессии. Инвестпрограмма компании финансируется за счет ее собственных и кредитных средств.