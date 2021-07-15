Двое жителей Воронежской области незаконно получали компенсации

В Острогожском районе прокуратура проверила законность выплаты ежемесячных компенсаций за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. В ходе проверки выяснилось, что два местных жителя подали заявления о назначении выплат, но при этом были зарегистрированы на территории, отнесенной к зоне с льготным социально-экономическим статусом, но при этом фактически по месту прописки не проживали.

- Своими противоправными действиями они причинили ущерб бюджету на общую сумму более 30 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Материалы проверки стали основанием для обращения в следственные органы. Полиция возбудила два уголовных дела по фактам мошенничества при получении выплат. Ведется следствие.