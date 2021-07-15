Работодатель задолжал воронежским строителям больше 12 миллионов зарплаты

После жалобы администрация полностью расплатилась с работниками Фото: из архива «КП»

Сотрудник Государственной трудинспекции Воронежской области провел выездную проверку строительной компании ООО СК «ВСБ» по жалобе сотрудников. Рабочие сообщили, что с декабря прошлого года по апрель 2021 года работодатель задолжал им по заплате 12,8 млн. рублей.

В ходе проверки информация подтвердилась. Контролирующее ведомство выдало компании предписание устранить нарушение. После этого администрация погасила долг в полном объеме. Виновных в нарушении трудового законодательства привлекли к административной ответственности.