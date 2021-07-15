В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за гроз

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские спасатели со ссылкой на областной гидрометцентр предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в пятницу, 16 июля. По прогнозу в этот день на территории региона велика вероятность возникновения гроз, ливней, града. При грозе порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. Спасатели просят жителей региона соблюдать безопасность во время непогоды.

Изменение погоды вызвано прохождением атмосферного фронта. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.