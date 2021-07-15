На 15 июля от коронавируса умерли 23 жителя Воронежской области

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

По данным оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса на утро 15 июля в Воронежской области зарегистрировали 454 новых случая заболевания. С начала эпидемии количество заболевших составляет 96434 человек.

За минувшие сутки с болезнью справились 357 человек. Общее число выздоровевших достигло 90961.

На 15 июля коронавирус унес жизни еще 23 жителей региона.

Данные заболеваемости говорят о нарастании темпов эпидемии. Ежедневный прирост больных повышается с каждым днем, третий день регистрируются рекордные цифры.