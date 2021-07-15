За любовь к пьяной езде воронежец может на два года лишиться свободы

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Июньской ночью сотрудники ДПС, дежурившие на Ленинском проспекте, заметили ВАЗ-21105, водитель которого резко свернул во двор при виде полицейских. Патрульные поспешили за беглецом, и не зря. Когда водителя задержали, оказалось, что он нетрезв. 32-летний мужчина согласился пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал наличие алкоголя - 0,752 мг/л. Водитель пояснил, что действительно употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль машины.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду: в октябре 2020 года мировой суд Левобережного района лишал его права управления транспортными средствами сроком на один год и восемь месяцев.

Сейчас в отношении водителя возбудили новое уголовное дело, взяв с него обязательства о явке. Любителю пьяной езды грозит лишение свободы на срок до 2 лет.