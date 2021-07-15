Руководителю воронежского ЧОПа грозит 10 лет колонии за махинации с бюджетными деньгами

Следователи воронежской полиции завершили расследование и направили в суд дело в отношении 50-летнего руководителя ЧОПа, которого обвиняют в мошенничестве.

В ходе предварительного следствия установили, что руководитель частного охранного предприятия заключил контракты на охрану объектов, находящихся в ведении администрации Воронежской области на период 2019-2020 годов, на общую сумму около 3 млн рублей. По условиям контракта на каждом из объектов должна была круглосуточно присутствовать охрана с оружием и специальными средствами. Согласно предоставленным обвиняемым документам, это так и было. А в реальности – никакой охраны на объекты не выставлялось. Отчетные бумаги оказались поддельными. За невыполненную работу руководитель ЧОПа получил оплату в размере 2,7 млн рублей, то есть совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

По статье УК «мошенничество» обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Материалы направлены на рассмотрение в Центральный суд Воронежа.