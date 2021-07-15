В центре Воронежа отремонтируют семь дорог за 10 миллионов рублей

Фото управы Ленинского района

В этом году в частном секторе Ленинского района отремонтируют семь дорог с различным объемом работ. Учитывая перепады высот, связанных с особенностями рельефа, при проектировании и ремонте проводят вертикальную планировку и предусматривают систему водоотведения. На эти цели бюджет выделил 10,3 млн. рублей.

По контракту уже завершены работы на четырех объектах: в переулке Острогожский, 1, проезде с улицы 20-летия Октября к школе № 27, на переулке Снайперский и на улице Краснознаменная, 74. Продолжается ремонт проезда на улицах Моисеева, дорог на улице Степана Солодовникова, а также в переулке Лескова.