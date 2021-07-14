Специалисты воронежского управления ЖКХ и ОНФ проинспектировали благоустройство дворов

Руководитель городского управления ЖКХ Дмитрий Соломаха и заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич выехали для инспекции дворов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

57 дворов в Воронеже должны благоустроить в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

- Мы активно ведем работу по привлечению общественного контроля за благоустройством общественных территорий, в том числе и дворовых, реконструируемых в рамках нацпроекта. С нами сотрудничают представители Общероссийского народного фронта, которым мы очень благодарны. Договорились, что осуществлять контроль будем не только на стадии приемки работ, но и в процессе их проведения будем выходить комиссионно, - отмечал глава Воронежа Вадим Кстенин.

13 июля руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха и заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич выехали для инспекции дворов в Левобережный район. Подрядчик выходит на финальную стадию во дворах домов №№ 8/1, 110 и 116 по Ленинскому проспекту, № 40 по улице Ростовской, № 55 по улице Новосибирской, №№ 17Б, 19А по улице Писарева. Установлен бордюрный камень, нанесено асфальтобетонное покрытие проездов, автомобильных парковок и тротуаров. Сейчас рабочие устанавливают урны, скамейки и ограждения, а также оборудуют детские и спортивные площадки.

Работы идут по графику. Серьезных нареканий не выявлено. Кстати, собственники жилья в доме № 116 по Ленинскому проспекту не просто контролирую рабочих, но и сами активно участвуют в благоустройстве.

Участники выездного совещания посетили и дворы в других районах, откуда в адрес ОНФ и администрации города поступали обращения. Так, собственники дома №191А по улице 9 Января сообщили замруководителя исполкома ОНФ Игорю Кастюкевичу, что им очень не хватает нормальной дорожки позади дома, по которой ходят в магазин и к остановкам общественного транспорта.

- И в сухое время очень сложно пройти, не споткнувшись, а после дождей – вообще невозможно это сделать, потому что все размывает. Хоть как-то бы разровнять и отсыпать, чтобы поверхность была ровной и можно было ходить, не разбивая ног, - рассказала старшая по дому Светлана Аневская.

Руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха отметил, что оперативно решить проблему жителей можно, отсыпав дорогу асфальтовым срезом.

– Как только завершатся работы по ремонту теплотрассы, проведем планировку, засыплем срезом, все разровняем, - заверил руководитель Управления ЖКХ администрации города Дмитрий Соломаха.

Воронежцев беспокоили и проблемы, которые не напрямую связаны с благоустройством дворов: например, развешанные по подъездам и не убранные в специальные короба провода интернет-провайдеров. И такая проблема не в одном доме. Поэтому Дмитрий Соломаха и Игорь Кастюкевич приняли совместное решение собрать совещание с участием руководителей интернет-компаний и потребовать от них привести все объекты в порядок.