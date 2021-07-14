На проспекте Революции в Воронеже могут появиться станции для зарядки электросамокатов

На обновляемом проспекте Революции могут появиться площадки для зарядки электросамокатов. Об этом стало известно 14 июля во время рабочей встречи в мэрии.

Представитель подрядчика пояснил, что они найдут возможность подключить электрозарядные станции. Однако остается вопрос в месте их размещения. На проработку этого и ряда других вопросов представители власти и общественности взяли две недели.

Ранее мы рассказывали, как в Воронеже пересадили деревья с проспекта Революции, где идет реконструкция, на Московский проспект.