Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 21:01

На проспекте Революции в Воронеже могут появиться станции для зарядки электросамокатов

Пока, правда, не решен вопрос, где конкретно их разместят
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На обновляемом проспекте Революции могут появиться площадки для зарядки электросамокатов. Об этом стало известно 14 июля во время рабочей встречи в мэрии.

Представитель подрядчика пояснил, что они найдут возможность подключить электрозарядные станции. Однако остается вопрос в месте их размещения. На проработку этого и ряда других вопросов представители власти и общественности взяли две недели.

Ранее мы рассказывали, как в Воронеже пересадили деревья с проспекта Революции, где идет реконструкция, на Московский проспект.