Под Воронежем в камышах отдыхающие обнаружили тело утонувшей женщины

13 июля на популярном пляже в Новой Усмани из воды достали тело женщины. В камышах реки Усманка труп увидел отдыхавший там мужчина. Местные жители вызвали полицию. Очевидцы предполагают, что женщина около двух дней точно пролежала в воде.

Следователи подтвердили, что 13 июля в реке Усманка обнаружили тело 41-летней женщины.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело погибшей, при осмотре которого внешневидимых телесных повреждений не обнаружено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Ранее мы писали, что 13 июля 16-летний подросток с отцом отдыхали на пляже в селе Чертовицы Воронежской области. Мужчина видел, как плавает его сын, но на какое-то время он отвлекся, а когда вновь посмотрел на реку, ребенка уже не было.