Воронежец украл сумку с деньгами у упавшей женщины

44-летняя жительница Северного микрорайона на днях вечером возвращалась домой. Проходя по Бульвару Победы, она споткнулась и упала, в этот момент к ней подбежал незнакомец, выхватил из рук сумку, в которой лежали деньги, телефон и документы. После чего сбежал. Ущерб женщина оценила в сумму более 17 тысяч рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих зданиях и установили личность грабителя. Им оказался ране судимый за подобные преступления 30-летний воронежец. Его задержали в Северном микрорайоне. В отделе полиции мужчина признал вину. Часть имущества удалось вернуть.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.