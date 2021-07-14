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Происшествия14 июля 2021 17:25

В Воронеже мужчина на «Фольксвагене» протаранил три припаркованных автомобиля и сбил двух пешеходов

Мужчину и женщину госпитализировали
Олег ИВАНОВ
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Место аварии

Место аварии

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

14 июля примерно в 12:10 на территории жилого массива «Олимпийский» автомобиль «Фольксваген Поло» влетел в припаркованные машины «Фольксваген Джетта», «Хавал» и «Киа Рио».

Неуправляемая иномарка также задела двух пешеходов - мужчину и женщину - они были доставлены в медицинское учреждение.

За рулем «Фольксвагена» был 34-летний житель Омска. Почему он не справился с управлением, предстоит выяснить инспекторам.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.