В Воронеже мужчина на «Фольксвагене» протаранил три припаркованных автомобиля и сбил двух пешеходов

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

14 июля примерно в 12:10 на территории жилого массива «Олимпийский» автомобиль «Фольксваген Поло» влетел в припаркованные машины «Фольксваген Джетта», «Хавал» и «Киа Рио».

Неуправляемая иномарка также задела двух пешеходов - мужчину и женщину - они были доставлены в медицинское учреждение.

За рулем «Фольксвагена» был 34-летний житель Омска. Почему он не справился с управлением, предстоит выяснить инспекторам.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.