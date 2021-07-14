В Воронеже оставшийся без родителей студент добивается жилья через суд

20-летний житель Центрального района Воронежа еще в детском возрасте остался без попечения родителей. В 2017 году на основании приказа регионального департамента социальной защиты молодой человек принят на учет в качестве нуждающегося в представлении жилья.

Однако до сих пор ни в собственности у студента, ни даже по договору социального найма нет квартиры, пригодной для проживания.

Прокуратура района обратилась в суд с иском в защиту прав сироты о возложении обязанности на департамент социальной защиты Воронежской области, а также департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области предоставить ему соответствующее жилое помещение.

14 июля Центральный районный суд Воронежа иск удовлетворил.