В Воронежской области инспектор отдела по вопросам миграции построила «бизнес» на иностранцах

Грибановский районный суд рассмотрел уголовное дело местного инспектора отдела по вопросам миграции, которая научилась по-своему решать «вопросы» с иностранцами.

- 53-летний Муротжон Мазбутов, 50-летний Александр Кулаков и 46-летняя Наталия Кулакова признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных, п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, группой лиц, с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), либо пособничестве в этом преступлении, - сообщили 14 июля в прокуратуре Воронежской области.

Как установлено судом, в 2018 году Мазбутов договорился с Кулаковыми. Наталия на тот момент как раз работала инспектором отдела по вопросам миграции ОМВД России по Грибановскому району. Сделка была простая. Мазбутов находил иностранцев, трудившихся в Москве или Московской области и желающих получить разрешение на временное проживание в России. Эти клиенты платили «вознаграждение». В свою очередь Кулакова обеспечивала беспрепятственное прохождение документов в органах по вопросам миграции. Деньги Мазбутов передавал через ее супруга.

В 2018 году как минимум пять иностранцев фиктивно были зарегистрированы в Грибановском районе.

- Суд, с учетом позиции прокурора, назначил Кулаковой наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Кулакову - 4 лет лишения свободы, Мазбутову - 3 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кулакова уволена из органов внутренних дел. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней, - отметили в прокуратуре.

- По данному факту сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Воронежской области была проведена служебная проверка. По ее результатам данная сотрудница в апреле 2019 года была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ее руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.