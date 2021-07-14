В Воронежской области возбудили уголовное дело после аварии с восьмью автомобилями

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ) за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», возбудили в Воронежской области после аварии с восьмью автомобилями.

Авария произошла в Богучарском районе на 729 км автодороги М4-«Дон». Полицейские позже установили личности пострадавших в массовом ДТП.

По предварительным данным, 37-летний житель Краснодарского края на фуре «Скания R380» ехал в направлении Москвы. Он буквально протаранил стоящие «УАЗ Патриот», «Хонду СR-V», «Мерседес Бенц», «Рено Меган», «Ман TGA», «Опель Астра» и «Форд».

Сильнее всех досталось людям, находившимся в автомобиле «Хонда CR-V»: 12-летняя девочка погибла, а 44-летний водитель, 43-летняя женщина и четырехлетний ребенок получили различные ранения.

- В настоящий момент следователями назначен ряд экспертиз и исследований. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.