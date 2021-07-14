В Воронежской области легковушка влетела в экскаватор-погрузчик: один человек погиб, трое - в больнице

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

14 июля примерно в 8:00 в Бобровском районе легковой автомобиль «ВАЗ-2115» влетел в экскаватор-погрузчик «JCB».

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель отечественной машины скончалась на месте происшествия, 60, 49 и 21-летние пассажиры легкового автомобиля, жители Павловского района, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем экскаватора-погрузчика был 61-летний житель города Бобров. На 10 километре автодороги «М-4 «Дон» – Таловая - Новохоперск» он решил повернуть налево. При этом мужчина не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ-2115» под управлением 36-летней жительницы Павловского района, она ехала в направлении Боброва. Так и произошло столкновение. Сейчас инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.