В общежитии в Воронежской области мужчина набросился с ножом на одного из жильцов

Место преступления Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

11 июля в приемное отделение Павловской районной больницы привезли 34-летнего мужчину - он был ранен ножом в шею. Оказалось, что ночью в общежитии на улице Строителей города Павловск собралась компания. Выпивали. В какой-то момент разговор пошел на повышенных тонах и закончился фразой: «Выйдем в коридор!»

55-летний уроженец Тульской области, не найдя подходящих слов, схватил кухонный нож и ударил им более молодого товарища. Потерпевший мужчина сумел убежать в свою комнату, где и сидел до приезда полиции. К счастью, медикам удалось его спасти.

- Подозреваемый был задержан в тот же день, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Следователи возбудили уголовное дело по покушению на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ). Жителю Тульской области грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

- На допросе мужчина вину не признал. Следователями в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и потерпевший. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.