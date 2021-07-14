В Воронежской области пьяный водитель вылетел на автомобиле в кювет

Место аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

13 июля примерно в 5:30 часов в Ольховатском районе перевернулся автомобиль Mitsubishi Carisma. 25-летний водитель, по предварительным данным, не учел скорость движения и дорожные условия.

На 244 километре автодороги «Белгород-Павловск» машину вынесло на обочину, после чего и произошло опрокидывание.

- В результате ДТП пассажир автомобиля, 47-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель транспортного средства и 21-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В медицинском учреждении у водителя установлено состояние опьянения (0,800 мл/л).