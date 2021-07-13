Полицейские установили личности пострадавших в массовой аварии в Воронежской области

Фото: сайт прокуратуры Воронежской области.

Полицейские установили личности пострадавших в массовом ДТП, которое случилось днем 13 июля. Ранее в региональном УМВД сообщили о погибшей 12-летней девочке. С ней в «Хонде CR-V» также находились 44-летний водитель, 43-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Они получили ранения различной степени тяжести.

Авария произошла в Богучарском районе на 729 км автодороги М4-«Дон». Столкнулись УАЗ «Патриот», под управлением 64-летнего жителя Верхнемамонского района, «Хонда CR-V», «Опель Астра», за рулем которого находился 47-летний водитель, «Рено Меган», под управлением 35-летней женщины, и грузовики «Скания», «Форд» с полуприцепом, им управлял 65-летний мужчина, «Мерседес», за рулем которого находился водитель 45 лет и МАН, его водитель - 51-летний мужчина.

Фото: сайт прокуратуры Воронежской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Скании» с полуприцепом, житель Краснодарского края, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в столицу врезался в транспортные средства.

На место выехал прокурор района Сергей Саввин. Ведомство взяло на контроль проверку ДТП.