Водителя такси в Воронежской области до смерти забили из-за претензий пассажирки

Фото с сайта СУСК по Воронежской области

По подозрению в причинении смерти таксисту, тело которого накануне обнаружили на улице Ватутина в поселке Латная Семилукского района, задержали двух мужчин.

По версии следствия, 11 июля 2021 года вечером 40-летний таксист привез в поселок 40-летнюю женщину. Та пожаловалась на водителя своему 51-летнему мужу. Между мужчинами возник конфликт. На помощь местному жителю пришел его приятель. Вдвоем они принялись избивать руками и ногами таксиста в область головы и туловища, а затем бессознательного оставили его на улице. Утром один из нападавших, обнаружил труп и сообщил о произошедшем в полицию. Нападавшие признались в совершении преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.