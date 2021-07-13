«Рука уже опухла»: житель Воронежской области пожаловался на бездействие врачей

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Житель Панино пожаловался на сотрудников местной районной больницы. В соцсетях мужчина рассказал, что медики отказались зашивать его крестнику открытую рану руки.

- В субботу он самостоятельно пришел в скорую приемную. Там зашивать не стали: говорят, грязная рана. Отправили домой промыть и прийти вновь. В воскресенье я привез его обратно. Стал выяснять, почему отказались шить. Снова тоже самое: рана грязная, приходите в понедельник. А сегодня нам уже сказали, что на третий день зашивать поздно. Что за медицина? У него рука опухла уже... - сообщил родственник парня.

Однако в региональном департаменте здравоохранения уверили, что в больнице все сделали правильно.

- По информации Панинской РБ, пациент действительно обращался в приемное отделение скорой помощи с раной левого предплечья вечером 10 июля. Хирург осмотрел молодого человека, провел обработку раны антисептическими средствами и назначил антибиотики, - пояснили в облздраве.

По словам медиков, зашить рану было нельзя, так как случай требовал лечения открытым способом. При ушивании могла развиться флегмона конечности – серьезное осложнение, в некоторых случаях приводящая к ампутации.

- На следующий день пациенту провели перевязку в хирургическом отделении больницы, а в понедельник его дополнительно осмотрел хирург поликлиники. Сейчас рана заживает. Таким образом, специалисты оказали молодому человеку необходимую при его состоянии помощь. Случай разобран на врачебной комиссии Панинской РБ, нарушений со стороны медработников не выявлено, - заключили в региональном департаменте здравоохранения.