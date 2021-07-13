Cбивший насмерть пенсионерку на «зебре» воронежец предстанет перед судом

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП в центре Воронежа. Как выяснили следователи, утром 29 марта этого года 24-летний обвиняемый, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по улице Средне-Московская. Около дома №12 при повороте на улицу Ф.Энгельса водитель нарушил правила и не пропустил идущую по «зебре» 63-летнюю женщину. Пешеход попала под машину. С места ДТП ее забрала скорая, но врачи не смогли спасти пострадавшей жизнь.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако причиненный моральный вред семье погибшей женщины не возместил, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Дело передали на рассмотрение в Центральный райсуд.