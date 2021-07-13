На благоустройство сквера у Воронежской Облдумы потратят почти 37 миллионов

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже объявили конкурс на реализацию проекта благоустройства сквера между Облдумой и диагностическим центром. Воронежцы уже давно жаловались, что место отдыха в самом центре города находится в ужасном состоянии – плитка раскрошилась и «поплыла», растения засохли, нет скамеек.
Проект благоустройства предусматривает замену тротуарной плитки, строительство пешеходных дорожек, монтаж системы освещения, обустройство пандусов. Кроме того в сквере максимально сохранят растения, а взамен погибшим высадят новые.
Стартовая стоимость контракта составляет 36 млн 889 тысяч рублей. А завершить работы подрядчик обязан к 1 октября 2021 года.