Житель Воронежской области оговорил полицейского и чиновника

В отношении мужчины проводят проверки Фото: из архива «КП»

35-летний житель Борисоглебска стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе и обвинении лица в совершении тяжкого преступления. Как рассказали в воронежском СУСКе, в марте 2021 года борисоглебец направил в федеральные органы власти заявление, в котором сообщал о чкобы совершенном начальником ОМВД России по городу Борисоглебску при посредничестве главы органа местного самоуправления особо тяжком коррупционном преступлении.

По заявлению местного жителя организовали процессуальную проверку, при этом предупредив мужчину об ответственности за ложный донос. Но тот продолжал настаивать на своем. Между тем проверка изложенных заявителем фактов не подтвердила, в возбуждении уголовного дела ему было отказано. А потом он и сам стал подозреваемым по делу о ложном доносе.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.