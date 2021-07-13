В Воронежскую область привезли новую партию вакцины «Спутник V»

В настоящее время темпы вакцинации превысили объем поставок вакцин в Воронежскую и другие области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Очередная партия вакцины «Спутник V», состоящая из 31 800 доз, поступила в Воронежскую область. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее жители региона жаловались в редакцию «КП-Воронеж» на проблемы с вакцинацией из-за нехватки самих препаратов.

Сейчас вакцины со склада уже отправляются в медицинские организации города и области. К 13 июля в регионе иммунизировано 456 700 человек, из них 333 600 получили обе дозы вакцины.

- В настоящее время темпы вакцинации превысили объем поставок вакцин в Воронежскую и другие области. Поставками вакцин занимается Минздрав РФ. Производители не успевают за возросшим спросом регионов, поэтому пункты вакцинации работают не на полную нагрузку. В стационарных прививочных пунктах проводится предварительная запись на иммунизацию во избежание образования очередей. Как только вакцина поступает в медучреждение, работники поликлиник приглашают по телефону граждан, записавшихся в лист ожидания, в прививочные кабинеты. Просим жителей региона отнестись с пониманием к временным трудностям, - напоминает облздрав.