В пробах мяса из воронежских соцучреждений нашли антибиотики

В Воронеже забраковали 20 проб мяса и молока из социальных учреждений. Специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили в них несоответствие по показателям качества и безопасности. Отслеживать качество продукции помогает система контроля «Меркурий», с ее помощью проводится предварительный анализ производителей и поставщиков продукции.

В ходе проверок в первом полугодии 2021 года в 38 социальных учреждениях Воронежа и Воронежской области Управлением было отобрано 78 проб животноводческой продукции. Из них 8 проб молочной и 12 - мясной продукции забраковали из-за наличия антибиотиков в мясной продукции и несоответствию по жирно-кислотному составу – в молочной).

- По факту выявленных нарушений Управление Россельхознадзора направило письма производителям и поставщикам продукции о принятии мер к недопущению выпуска данной продукции в обращение и изъятии ее из оборота, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. - У производителей были отозваны 11 деклараций о соответствии. Также о выявленных фактах проинформированы департаменты образования, социальной защиты и здравоохранения Воронежской области.