Суд запретил воронежскому магазину «Пятерочка» шумную разгрузку товара

Воронежцы, которым «посчастливилось» жить на улице Сельская по соседству с магазином «Пятерочка», пожаловались в управление Роспотребнадзора на невыносимый шум, который доносится от торговой точки во время разгрузки товара. Действительно, в ходе выездной проверки лаборатория зафиксировала превышение допустимого уровня шума во время разгрузочно-погрузочных работ в дневное время.

Материалы проверки управление направило в Железнодорожный суд. То, в свою очередь, вынес решение об административном приостановлении загрузочных мероприятий магазине на 35 суток. За это время администрация торговой точки должна найти решение шумной проблемы.