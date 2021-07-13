Мошенники выудили у воронежца 358 тысяч рублей, пообещав компенсацию за БАДы

Потерпевший взял кредит, обналичил кредитку и занял денег у знакомых Фото: из архива «КП»

62-летнему жителю Россошанского района позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что пенсионеру положена компенсация за ранее купленные биологически активные добавки для сердечно-сосудистой системы. Назвав сумму в размере миллиона рублей, собеседник сообщил, что обязательным условием получения компенсации является уплата налоговой пошлины. Поддавшись на убеждения незнакомца, потерпевший взял в банке кредит на 100 тысяч рублей, обналичил кредитную карту на 70 тысяч и занял денег у знакомых. Таким образом в течение трех дней мужчина перевел мошенникам 358 тысяч рублей! Причем его родственники даже не догадывались, что он перечисляет деньги аферистам.

- Когда заявитель попытался в очередной раз занять денег у знакомых, они начали расспрашивать о целях займа, а после того, как узнали про БАДы, сразу же порекомендовали незамедлительно обратиться в полицию, - рассказали в полиции.

По заявлению потерпевшего полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали поиски подозреваемых.