Собутыльник сорвал с жительницы Воронежа золотые цепочки

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

51-летняя жительница Воронежа утром на улице Станкевича встретила знакомого, с которым ранее распивала спиртные напитки. Но беседы не получилось: приятель сорвал с шеи женщины золотые цепочки и сбежал. Потерпевшая сообщила о преступлении в полицию. Причиненный ущерб она оценила в 17 тысяч рублей. Со слов женщины полицейские составили портрет предполагаемого преступника и разослали ориентировку всем нарядам. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали схожего по приметам мужчину на территории Ленинского района. Им оказался ранее судимый за кражи 30-летний житель Новоусманского района.

Задержанный признался в совершении ограбления, пояснив, что сдал похищенные цепочки в ломбард. Вырученные деньги потратил.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Санкция по ней предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.