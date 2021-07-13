В Воронежской области установился высокий класс пожарной опасности

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Из-за жары в Воронежской области резко возрос класс пожарной опасности. В Богучарском районе он на сегодня наивысший - 5-й. В Аннинском, Эртильском, Панинском, Борисоглебском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Лискинском, Бобровском – 4-й, в остальных районах – 3-й. Высокая пожарная опасность сохраняется и в пригородных лесничествах Воронежа.

В связи с угрозой возникновения ЧП воронежский лесопожарный центр усилил меры по контролю обстановки в лесах, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба.

- Ежедневно здесь проводится сбор, обобщение и анализ поступающих сигналов о возгораниях и лесопожарной обстановке на всех категориях земель с обработкой информации и ежедневным предоставлением сведений в Центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Воронежской области и Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, - рассказали в управлении лесхоза области.

Рабочие лесхоза реконструируют лесные дороги, расчищают противопожарные разрывы и оборудуют минерализованные полосы.

232 государственных лесных инспектора проводят наземное патрулирование лесной территории – раздают людям памятки, проводят беседы.

По данным на 12 июля в регионе зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 508,12 гектаров. Последнее ЧП произошло 27 июня в Сомовском лесничестве, там огонь охватил 0,3 га.