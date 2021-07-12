В Воронеже папаши перечислили 1,5 млн алиментов после того, как на их имущество наложили запрет продажи

Два нерадивых папаши быстренько заплатить огромные долги по алиментам после того, как не смогли продать машину и квартиру. Оказалось, на имущество должников наложен запрет регистрационных действий.

43-летний отец от уплаты алиментов уклонялся с сентября 2020 года и задолжал на содержание сына, теперь уже совершеннолетнего, более 1 миллиона рублей. А когда решил продать свой Mitsubishi Outlander, выяснилось, что не может это сделать. После визита к судебному приставу-исполнителю мужчина погасил задолженность в полном объеме. Деньги уже перечислили сыну.

А 47-летний воронежец задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка почти 400 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель установил, что должник официально трудоустроен и имеет в собственности недвижимость и автомобиль. Он вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении машины и квартиры должника, а также об обращении взыскания на заработную плату. Когда у мужчины возникла необходимость продать квартиру, он по собственной инициативе явился на прием к судебному исполнителю, чтобы выяснить условия снятия запрета. И после этого полностью оплатил сумму задолженности по алиментам, а также исполнительский сбор более 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.