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Общество12 июля 2021 20:26

В Воронеже папаши перечислили 1,5 млн алиментов после того, как на их имущество наложили запрет продажи

Отцы продолжительное время уклонялись от содержания детей
Ярослав ИВАНОВ
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Два нерадивых папаши быстренько заплатить огромные долги по алиментам после того, как не смогли продать машину и квартиру. Оказалось, на имущество должников наложен запрет регистрационных действий.

43-летний отец от уплаты алиментов уклонялся с сентября 2020 года и задолжал на содержание сына, теперь уже совершеннолетнего, более 1 миллиона рублей. А когда решил продать свой Mitsubishi Outlander, выяснилось, что не может это сделать. После визита к судебному приставу-исполнителю мужчина погасил задолженность в полном объеме. Деньги уже перечислили сыну.

А 47-летний воронежец задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка почти 400 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель установил, что должник официально трудоустроен и имеет в собственности недвижимость и автомобиль. Он вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении машины и квартиры должника, а также об обращении взыскания на заработную плату. Когда у мужчины возникла необходимость продать квартиру, он по собственной инициативе явился на прием к судебному исполнителю, чтобы выяснить условия снятия запрета. И после этого полностью оплатил сумму задолженности по алиментам, а также исполнительский сбор более 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.