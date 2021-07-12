В Воронежской области задержали наркосбытчиков с 250 граммами героина

В Борисоглебске поймали двух наркосбытчиков с крупной партией запрещенных веществ. Сотрудники ДПС вечером остановили автомобиль «Фольксваген». И при досмотре машины под кожухом селектора коробки передач обнаружили более 100 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что в них находилось более 250 граммов героина. Водитель такси сказал, что не знал о преступных намерениях своих пассажиров, а спрятать наркотики в машине они смогли, когда мужчина расплачивался на АЗС.

Задержанные признались, что такси заказали в столичном регионе. Их действиями руководил неизвестный соучастник через мессенджер. В ходе личного досмотра оперативники также изъяли упаковочные материалы и банковские карты, на которые мужчинам перечисляли деньги за оборудование тайников.

Их заключили под стражу. Мужчинам грозит серьезный срок за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.