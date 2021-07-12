Воронежец перевалился через парапет на Адмиралтейской площади в водохранилище

Воронежец перевалился через парапет на Адмиралтейской площади и упал прямо в месное водохранилище. Происшествие случилось 10 июля в 00:23. Спасатели достали 43-летнего мужчины из воды с помощью альпинистского снаряжения.

Как сообщают в управлении ГО и ЧС в Воронеже, предположительно, горожанин был пьян.

Спасатели также в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости соблюдения техники безопасности на водных объектах. В случае возникновения опасной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее мы рассказывали, что 9 июля на воронежском водохранилище в районе улицы Казакова столкнулись два гидроцикла.