На воронежском водохранилище столкнулись два гидроциклиста

Один из гидроциклов утонул Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

9 июля на воронежском водохранилище в районе улицы Казакова столкнулись два гидроцикла. ЧП случилось примерно в 22:05 - по крайней мере, в это время сообщение об аварии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Спасатели обнаружили двух людей в воде, помогли им забраться на борт своего катера и передали бригаде скорой помощи. Один из гидроциклов утонул. Транспорт нашли примерно в 300 метрах от берега и отбуксировали.

- Водитель второго аквабайка помог еще одной женщине, упавшей в воду при столкновении, добраться до медиков. На месте происшествия также работали сотрудники полиции, - сообщили в управлении ГО и ЧС в Воронеже.

Предположительно, участники этих происшествий могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.